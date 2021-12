Un mécène américain offre une centaine d'ordinateurs et de tablettes à l'école de Teavaro

La solidarité est le mot d’ordre à quelques jours des fêtes de Noël. Un mécène américain, Graig Macktinger, actuellement en vacances en Polynésie a décidé de faire don d'une centaine de tablettes et d'ordinateurs aux écoliers de Teavaro, à Moorea.

ET avec communiqué •

C'est jeudi qu' Edouard Fritch a reçu Craig Macktinger, un mécène américain en vacances sur l'île soeur.

Au cours de son séjour, il a rencontré Léna Marchal, directrice de l'école primaire de Teavaro, à qui il a demandé quel soutien il pourrait apporter aux enfants de cette commune. Léna Marchal a fait part du besoin d’équiper les élèves en matériel informatique et numérique.

En réponse à cette demande, ce généreux Américain a décidé de faire don de plus d’une centaine d’ordinateurs et de tablettes pour les enfants de l’école de Teavaro. Le mécène a ensuite rencontré le Président Edouard Fritch pour lui annoncer qu’il ferait tout son possible pour livrer les appareils durant le second trimestre de 2022, en faveur des enfants de cette école.

Au terme de l’entretien, le Président l'a chaleureusement remercié. Craig Macktinger a déjà fait des dons dans d’autres pays, comme ce fut le cas au Costa Rica. Il poursuit encore pour quelques jours son séjour en Polynésie.

En septembre dernier, un autre généreux donateur américain avait offert 400 concentrateurs d'oxygène au moment de la crise sanitaire.