Un projet pilote à Pirae pour sortir de la précarité

C'est une première pour la commune de Pirae. Accompagner les familles vers un emploi stable et une bonne hygiène de vie, c'est tout l'objet du projet pilote "camp de famille". Dix foyers bénéficient de ce coaching. Cours de yoga, gestion du stress et du porte-monnaie, des ateliers variés pour mieux gérer son foyer.

(MEL: K.Lienard) M.Chongue / P.Tsing Tsing •

La cuisine, sans doute la pièce de la maison où Marie-Madeleine Tepatiano aime passer le plus de temps. C'est la reine des bons petits plats, qu'elle sert avec amour à ses enfants et à son mari. Actuellement sans emploi, cette mère de famille du quartier Fataua Val à Pirae prévoit de suivre une formation de commis de cuisine. Neuf mois au Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA) qui lui permettront de subvenir aux besoins de son foyer. Marie- Madeleine témoigne du stage auquel elle participe : « C’est grâce à ce stage là que j’ai pu me développer, pour décrocher un job. Apprendre à bien prendre soin de ta vie, de ta vie de concubinage et ce n'est pas si facile. Et c'est pas aussi facile, on peut pas seulement donner du travail, c'est toi qui doit aller vers le travail, c'est pas le travail qui vient vers toi. »

Le stage dont parle Marie-Madeleine est un camp de famille de deux mois, organisé par la commune de Pirae. Dix familles des quartiers prioritaires ont été sélectionnées pour y participer. Rechercher un emploi, gérer un budget et bien se nourrir, cela s’apprend. Trois millions de francs, c’est le coût déboursé par la commune pour ce projet pilote, où les générations apprennent aussi à s’écouter et à communiquer.

Les agents du service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle (SEFI), de l’Office polynésien de l'habitat (OPH) et du CFPA proposent des solutions pour sortir de la précarité. La commune de Pirae compte suivre les dix familles pendant deux ans. Avec un objectif bien précis : que chacun d’entre eux trouve un emploi stable.