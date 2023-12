Un repas de fête pour 150 SDF

150 personnes sans domicile fixe sont attendues samedi 30 décembre pour célébrer la Saint Sylvestre au centre d'accueil provisoire de Motu Uta.

Titaua Doom (mise en ligne : Mereini Gamblin) •

Chaque année, Père Christophe recense environ 650 personnes sans domicile fixe, "dont plus de la moitié que l'on ne voit qu'une ou deux fois. Il n'y en a pas plus plus mais ils sont de plus en plus lourds à gérer" confie-t-il. C'est pourquoi ils reçoivent un accompagnement psychologiquement par les diférentes associations, pour se sentir mieux.

Denis Hoata, le responsable des lieux (torse-nu), nous indique que tout est prêt pour accueillir 150 sans-abris samedi à l'occasion d'un repas festif. • ©Teiva Ribet / Polynésie la 1ère

À Te Vaiete, au centre de Père Christophe à Mamao, les SDF ont la possibilité de se restaurer quotidiennement. Ils peuvent aussi trouver refuge au centre provisoire de Motu Uta, géré par l'association Te Torea dans lequel œuvre Denis Hoata. Le responsable des lieux nous indique que tout est prêt pour accueillir les 150 sans-abris attendus samedi autour d'un repas festif. Il sera plus élaboré que d’ordinaire, préparé par le restaurant Hotu Catering, à l’attention des personnes de la rue.

Nous voulons offrir un repas à ce qui n'en ont pas les moyens. Denis Hoata, responsable du centre d'accueil provisoire de Motu Uta

Les plus démunis pourront jouir d'un vrai repas de fin d'année !