Deux véhicules car bass saisis au petit matin dans la commune de Faa'a. C'est le bilan d'une opération de contrôle, menée par une vingtaine de gendarmes, visant ces voitures aux enceintes trop puissantes. Un dispositif exceptionnel pour lutter contre les nuisances sonores.

Polynésie la 1ère (MLSF), Kaline Liénard •

C'est un weekend sous haute surveillance sur les routes du fenua. Les forces de l'ordre sont mobilisées en nombre depuis samedi soir pour des opérations de contrôle. Test d'alcoolémie, dépistage de stupéfiants...

Vers 4h ce dimanche matin, 22 gendarmes et des chiens de la brigade cynophile étaient également déployés près du skate parc de Faa'a. Un dispositif exceptionnel qui visait les car bass, ces voitures tunées et équipées de sonorisations puissantes.

"Ce matin, on a procédé au contrôle d'une quinzaine de véhicules dont deux étaient équipés d'enceintes et de sono, on a procédé à la saisie de ces deux véhicules. C'est un délit, cela s'appelle une agression sonore par trouble à la tranquilité publique. Ils risquent donc d'être convoqués devant le tribunal correctionnel, d'avoir une amende et surtout la saisie de l'enceinte et du véhicule", explique le lieutenant colonel Jérôme Godefroy, commandant à la compagnie des îles Sous-le-Vent, qui dresse le bilan de cette intervention.