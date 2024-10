Cancer : une marche rose adventiste

300 élèves du collège adventiste Tiarama, leurs parents ainsi que leurs accompagnateurs ont organisé une marche rose et des ateliers sportifs. Ils ont aussi réalisé un ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer. L’achat des t-shirts a rapporté 40 000 Fcfp à l’association Les Amazones du Pacific. Ses représentantes ont été très émues par ce don et surtout par l'implication des collégiens.

Le ruban rose symbole de l’implication dans la lutte contre le cancer. 300 personnes réunies pour dire : "Nous sommes engagés". Parmi ces personnes, des élèves du collège Tiarama, des parents et le personnel de l’établissement.

"Nous avons des personnes qui sont concernés, en fait. Tous, nous avons un proche ou eu un proche qui a été concerné par cette maladie. On a donc voulu participer et soutenir la cause au travers de toutes ces activités et en particulier la marche d'aujourd'hui". Yann Atger - Directeur du collège adventiste Tiarama

La journée a commencé par une marche plutôt rapide, par petits groupes pour ne pas gêner la circulation. Et avant cela, la remise d’un chèque d’une valeur de 40 000 Fcfp pour l’achat des Tshirts, à l’association Les Amazones du Pacific. Les trois représentantes ont été très touchées par l’accueil, l’écoute et l’implication des collégiens.

"Ce ruban, c'est intéressant parce que tout le monde s'est tenu par la main deux par deux. On a parlé d'aidants, on a parlé aussi de solidarité, d'empathie. C'est vraiment important de sensibiliser les jeunes au plus tôt sur cette notion d'aide". Marie-Christine Séroux - Présidente de Les Amazones du Pacific

La matinée a ensuite été ponctuée d’activités sportives. Les collégiens ont été sensibilisés avant cette journée sur ce qu’est la maladie et les moyens de lutter contre elle. "Faire du sport, manger équilibré et arrêter l'alcool et le tabac", confie Manahiva Tamarii, jeune collégien. Hereiti Ellacott, aussi élève au collège, salue toutes ces femmes qui se battent pour cette maladie : "C'est vraiment une grande et belle cause. On devrait en parler beaucoup plus". Fin de la matinée, toujours avec du sport, pour être sûr d'en avoir fait assez et développer un sentiment de solidarité.