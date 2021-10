Une Polynésienne gagne 26 milliards cfp à l'Euromillions !!!

Elle joue pour la première fois et gagne 220 millions d'euros, soit 26 252 983 293 francs cfp ! Le plus gros gain depuis que l'Euromillions existe.

H. YIENG KOW •

Elle est polynésienne, a une trentaine d'années et vient de remporter le plus gros gain de l'histoire de l'Euromillions ! Cette jeune femme qui souhaite rester anonyme, et on la comprend, a joué un flash de 2 125 CFP, pour le tirage du 15 octobre dernier. Elle a avoué que c'était la première fois qu'elle jouait. Avec son papy, un joueur occasionnel, elle n'arrêtait pas de dire "papy le jour où je vais jouer, tu vas voir c'est moi qui vais gagner !" Et bien c'est fait ! Elle devient la gagnante historique, remportant le plus gros lot de l'Euromillions depuis la création de ce jeu en 2004.

A cette occasion, Isabelle Cesari, responsable des relations gagnants du groupe Française des Jeux est venue spécialement depuis l'Hexagone. Elle a commencé avec notre chanceuse gagnante un accompagnement, gratuit et personnalisé qui lui permettra de faire de bons choix d'investissements avec son gain et de gérer son patrimoine pour les 5 ans à venir. La gagnante souhaiterait avec cet argent : voyager, gâter sa famille et enfin venir en aide à l'enfance en Polynésie. Elle confie avoir attendu le moment opportun pour tenter de gagner : "J'attendais le bon moment pour jouer et, ce jour-là, j'ai eu une intuition", précise-t-elle, avant d'ajouter "d'ailleurs avant de vérifier mon reçu de jeu après le tirage, j'ai ressenti comme un frisson dans mon dos".

"Attendre le bon moment"

Elle a d'ailleurs eu quelques frayeurs avec le reçu de son jeu avant son paiement, car elle voulait s'assurer de ne pas le perdre. Elle avoue qu'elle a tenté de le cacher à plusieurs endroits. "Je changeais souvent le ticket d'endroit : d'abord sous mon lit, puis dans mes vêtements... Finalement, j'ai eu peur d'oublier où je l'avais mis", indique-t-elle amusée.

Cette jeune femme est la troisième grande gagnante à l'Euromillions en Polynésie.