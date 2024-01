Une rentrée en avance pour les étudiants en CUPGE

Fini les grasses matinées, lundi c'est la rentrée. Après tous les excès, il faut se remettre dans le bain et quelques-uns ont pris de l’avance. Les étudiants en CUPGE, la classe universitaire préparatoire aux grandes écoles, sont en cours depuis déjà une semaine. Pas le temps de chômer, ils doivent résoudre toutes les équations avant le grand concours.

Polynésie la 1ère (MLSF), Mereini Gamblin et Roan Poutoru •

Être un futur ingénieur, c’est toute l’ambition des élèves de cette classe préparatoire. Mais, ce n'est toujours facile de comprendre les équations présentées au tableau par le professeur. "Ce n’est pas vraiment une découverte mais des fois, tu as l’impression que tu comprends mais en fait tu ne comprends pas !", admet Mehiti Dauphin. La jeune femme sort du lycée Raapoto et ne sait pas trop encore ce qu’elle veut faire.

Les élèves de cette classe universitaire préparatoire aux grandes écoles, plus communément appelée CUPGE, doivent tenir encore un an et demi avant de toucher leur rêve du bout des doigts. Pour y arriver, cela passe par la reprise des cours avant tous les autres et des journées à rallonge. Le prix à payer pour s’épanouir dans un métier qui a du sens. "Je voudrais travailler dans l’ingénierie, notamment ce qui va être robotique et allier robotique et médical pour travailler sur les prothèses parce que je pense que c’est quelque chose qui peut changer beaucoup de vies." Maxime Carré semble déterminer à atteindre ses objectifs, le jeune homme sort d'un sort d’un bac G à Lamennais avec spé maths et physique.

Le chemin est encore long. Il faut d’abord maîtriser les cinq matières de la filière, à savoir les mathématiques, la physique, l'informatique, le français et l'anglais. Puis, il faut obtenir les meilleures notes au concours. Motivation et concentration sont donc de rigueur. "Ils sont volontaires d’une part et puis en plus on a des petits effectifs : ils ne sont même pas 20 dans la classe. Cela permet aux enseignants de faire un suivi très individualisé.", explique Pierre Antoine Giorgi, enseignant en CUPGE

"On ne s’en fait pas pour eux… Mais ça fait toujours plaisir de les voir après, passionnés : ils se sont spécialisés, ils ont choisi leur domaine (...) c’est vraiment une grande fierté.", confie de son Gaetan Bisson, responsable du CUPGE.

Sept ans que cette formation existe et déjà cinq promotions envoyées au concours avec de très bons résultats. Une belle opportunité pour les enfants du fenua, que d'être formé dans les écoles les plus prestigieuses de France.