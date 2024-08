Une rentrée en douceur et en musique pour s'adapter aux nouveaux rythmes scolaires

Il y a ceux qui retrouvent leurs amis quittés il y a près de 2 mois, d’autres qui font connaissance et puis il y a les parents qui s’émeuvent. Ce mardi signe la fin des vacances pour 25 700 écoliers du 1er degré. La rentrée scolaire est toujours une journée particulière, remplie d’émotions pour petits et grands. Tous devront s’adapter à la réforme et aux nouveaux horaires.

Turouru Gueirard/Eric Tang •

A l'école U'i Tama de Tipaerui, un orchestre de musique locale accueille en ce premier jour de classe les enfants ! Une rentrée originale, sans pleurs, et qui donne la cadence des nouveaux rythmes scolaires. De quoi faire aimer davantage l'école.

La musique adoucit les moeurs et calme les esprits. Donc pas de pleurs en ce premier jour d'école. • ©Polynésie la 1ère

"Ils ont hâte d'aller à l'école, c'est eux qui nous ont réveillés !", lâche Teiri Terautahi, parent d'élève. "Il voulait déjà venir à l'école...il s'est réveillé tout seul, il s'est préparé tout seul, il avait tellement hâte, depuis dimanche il compte les dodos", raconte une maman.

Pour les écoles publiques de Papeete, le scénario appliqué est celui d'une semaine de 5 matinées et de 2 après-midi. Le lundi et le mardi. "C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle expérience aussi, aussi bien pour l'équipe pédagogique que pour les parents d'élèves. C'est important que le bien-être des enfants soit mis en avant, et surtout qu'il y ait une meilleure qualité de la prise en charge de nos élèves dans nos classes", explique William Tevaria, directeur de l'école maternelle U'i Tama.



Chez les plus grands, le retour à l'école se fait simplement. Comme dans cet établissement d'Arue, où les semaines sont toujours de 5 matinées et de 3 après-midi. Mais les élèves n'ont cours que jusqu'à 14h30. Un changement qui demande adaptation et organisation pour le corps enseignant mais aussi pour les parents.

Retour en classe avec des cahiers tout neufs. • ©Polynésie la 1ère



"On est en pleine période test déjà de notre côté par rapport à l'adaptation puisqu'on va pouvoir se retrouver entre enseignants pour mieux diriger nos actions pour la réussite des élèves...et pour les parents se réorganiser pour les journées d'école", confie Maeva Urban, enseignante en classe de CM2. "C'est vrai que c'est délicat, que ça prend du temps, que ça va forcément être une dépense supplémentaire mais on est obligé de s'adapter, donc on va faire avec", ajoute Taima Mahinui, maman d'élève.

A partir de cette rentrée, la durée hebdomadaire du temps scolaire, pour le 1er degré, est ramenée de 27 heures à 24 heures.

Le reportage de Turouru Gueirard :