UPF : les joies confirmées du retour en présentiel

Pendant un mois, les étudiants ont suivi leurs cours via internet. Le confinement les a contraints à faire leur rentrée à distance. Mais depuis le 20 septembre, ils (re)découvrent le campus universitaire et s'en réjouissent.

MG/KL/STD •

La rentrée universitaire du 23 août 2021 s’est faite à distance à cause du confinement. Les élèves ont eu des cours par visioconférence. Il a fallu s’adapter. Néanmoins, leur apprentissage n'a pas été impacté, pour les élèves assidus : pendant un mois, ils ont eu droit a des rappels de connaissances.

Pour les élèves primo-entrants, la découverte du campus universitaire s’est faite à partir du 20 septembre. Plus de 3000 élèves ont repris leur routine sur le campus d’Outumaoro depuis quasiment un mois. Ils peuvent enfin suivre les cours de travaux pratiques. C’est un soulagement pour ces jeunes de retrouver les bancs d’une école.

« Retrouver le contact avec ses camarades et ses professeurs, c'est top ! », témoigne Marko Rakik, étudiant en première année de licence en langues et cultures polynésiennes. Ses camarades tiennent le même discours. Les cours permettent d'avoir des échanges pour mieux comprendre les cours et se sentir davantage impliqué.

Vie sociale réduite à néant

Cette rentrée à distance a encore montré que le confinement affectait le moral des étudiants. L’expérience étudiante a été profondément bouleversée, depuis plus d'un an que cette crise sanitaire dure.

La continuité pédagogique à distance, la fermeture des lieux de socialisation et l’incertitude de l’avenir ont largement contribué à générer un climat anxiogène qui a eu des répercussions sur la santé mentale des jeunes, les cours en distantiel ont été une épreuve.

Les études, c'est aussi fait pour avoir du lien social. Camille Billet-Moulinet, chargée de communication de l'UPF



Le point positif c'est que, ce nouveau confinement a participé à la mise en place accélérée de nouveaux types d'enseignement, notamment l'enseignement hybride - c'est-à-dire l'alliance des outils d'enseignement utilisés en présentiel et en distanciel.