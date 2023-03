Va'a : deuxième journée des championnats de vitesse

Ce samedi 11 mars a débuté la deuxième journée des championnats de vitesse de Tahiti dans la baie du Ta'aone. 250 mètres à 500 mètres de distance. Trois jours de compétitions ont été programmés par la fédération Tahitienne de va 'a. L’objectif : promouvoir la jeunesse, les accompagner et les encourager à la pratique du va 'a.

Polynésie la 1ère (MLSF), Théophane Teriitua et David Chang •

La force ne suffit pas, il faut être rapide... À ce jeu, Ohana Teheura est la première dans la catégorie des minimes. "Dans les courses, on n'arrive pas toujours premier mais là je suis fière de moi car je suis première. Je me suis préparée, je me suis entraînée dur", confie la jeune championne sur la distance de 250 mètres. Kahily Tinorua, elle, prend la deuxième place chez les minimes. "C'était dur de voir les filles me rattraper derrière, ça stresse".

Ni la pluie, ni le vent n'auront eu raison des passionnés. Pas moins de 180 rameurs ont pris le départ de cette course de vitesse. Chez les benjamins, Ato Tupana arrive premier au classement. Taramauna Lee suit et prend donc la deuxième place.

Pour la fédération tahitienne de va'a, pas question de négligler la jeunesse car l'avenir c'est eux. L'objectif donc est de les accompagner et les encourager. "Tous les deux ans, nous avons un championnat du monde de vitesse et nos jeux du Pacifique. Donc les courses qui sont plus mises en avant c'est la vitesse et le marathon. Cette année, on a commencé à faire courir la vitesse à la jeunesse", explique Rodolphe Apuarii, président de la fédération tahitienne de va'a. Le prochain rendez-vous est donné au 15 avril pour la troisième journée des championnats de vitesse de Tahiti.