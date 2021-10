Vacances scolaires : comment occuper vos enfants ?

Dans les centres, les animateurs rivalisent d’imagination pour offrir à vos enfants des journées inoubliables. Sports, jeux de connaissance, apprentissages ludiques : les enfants trouveront leur bonheur, à coup sûr...

MG •

Les enfants ont le choix : sports, jeux de connaissances, apprentissage ludique. Dans les centres de vacances, l'ennui n'a pas sa place. Et heureusement, puisqu'il va falloir occuper les enfants durant les deux semaines de vacances de la Toussaint.

La garderie Kids café à Papeete, par exemple, propose diverses activités. Pour cette première journée de vacances, les enfants ont rencontré le personnel et visité les lieux. Puis, place aux premières animations. Au programme d'aujourd'hui, ils ont appris leur gauche et leur droite en chanson.

Les enfants sont volontaires et heureux :

Quand c'est tout nouveau, ils sont d'attaque pour apprendre. Tea, animatrice



Et surtout, lorsque c'est ludique ! Sports au parc, cinéma, travaux manuels, art culinaire et sorties plage... La garderie prévoit un programme très divers pour amuser les enfants et élargir leur culture - ils pourront aussi se faire de nouveaux amis.

D'autres centres initient au tir à l'arc ou au football, bref... Les possibilités sont multiples, à vous de choisir le centre et les activités qui leur correspondront le mieux.

Belles vacances !