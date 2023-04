Vaea Cheval : son combat pour la communauté sourde en Polynésie

Vaea veut offrir un meilleur avenir à la communauté sourde de Polynésie française. Elle s'est formée dans l'Hexagone pour enseigner la langue des signes au Fenua. Portrait.

Outre-mer la 1ère (MLMG) •

La Polynésie recense environ 3 000 personnes sourdes réparties sur les cinq archipels. Avec son association Apa e reo nui, Vaea Cheval est devenue leur porte-parole et une ambassadrice exceptionnelle. Il y a quatre ans, elle a décidé de tout quitter pour rejoindre l'Hexagone et se former à la langue des signes. Son diplôme en poche, Vaea est bien décidée à offrir un meilleur avenir aux enfants sourds de Polynésie.