"Vahine tu as des talents" pour promouvoir l'égalité Femmes-Hommes

Promouvoir l’égalité effective des hommes et des femmes dans les pays et territoires francophones du Pacifique, c'est le but de l'événement "Vahine Tu as des talents". Il était organisé par l’Union des Femmes Francophones d’Océanie.

L'association encourage les femmes polynésiennes dans leurs initiatives économiques à créer, produire, et vendre. Leurs produits seront proposés à la vente dans les jardins de l'Assemblée de la Polynésie le 3 mars. Armelle Merceron, vice-présidente de l'Union des Femmes Francophones d'Océanie, nous en dit plus au micro de Nicolas SUIRE.

