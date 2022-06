Victoire des indépendantistes : le Tapura sanctionné ?

Les trois candidats du Tavini Huiraatira l'ont emporté lors du deuxième tour des élections législatives : Tematai Legayic dans la 1ère circonscription, Steve Chailloux dans la 2ème circonscription et Moetai Brotherson dans la 3ème circonscription. Report des voix, désir de changement, participation en hausse... Quoi qu'il en soit, le Tapura est bel et bien sanctionné.

Mereini Gamblin •

C'est un trio gagnant pour le Tavini Huiraatira. 3 indépendantistes viennent d'être élus députés ce samedi 18 juin 2022, lors du deuxième tour des élections législatives. C'est une première historique en Polynésie française. Le duel autonomistes / indépendantistes a tenu la population en haleine depuis les résultats du premier tour, le 4 juin dernier.

Les électeurs se sont exprimés : le Tapura Huiraatira est exclu de l'Assemblée nationale, en faveur du Tavini Huiraatira. 46 635 voix pour les rouges contre 61 438 pour les bleus : les résultats sont serrés, sauf dans la 3ème circonscription, où le candidat sortant Moetai Brotherson est largement en tête avec environ 61% des voix... Face à lui, Tuterai Tumahai a eu du mal à rivaliser.

Vote sanction : les électeurs mobilisés

Aucun des candidats du parti majoritaire ne siègera à l'Assemblée nationale. Peut-être une manière de sanctionner le Tapura pour sa gestion de la crise sanitaire. L'épisode du mariage, en août dernier, puis les interventions du Président Fritch sans doute mal perçues par le public. Sans oublier la loi sur l'obligation vaccinale, la taxe sociale et l'inflation... Les erreurs de Tearii Alpha et Edouard Fritch leur coûtent très cher aujourd'hui.

"Le front contre le Tapura a marché", regrette Nicole Bouteau, candidate opposée à Tematai Legayic dans la 1ère circonscription : la population aurait-elle sanctionné le parti rouge au deuxième tour ? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, les électeurs étaient plus nombreux à s'exprimer ce samedi, avec 53% de participation globale contre 42% au premier tour.

Report des voix

Le Président du Pays et maire de Pirae dénonce "un amalgame de tout et n'importe quoi, qui a fait qu'ils ont gagné !" et se considère trahi par "les autres candidats malheureux et hypocrites." Les "perdants" du premier tour ont visiblement reporté leurs voix dans le camp du Tavini...

De son côté, Moetai Brotherson fait valoir une "campagne propre" selon lui. "On a déconstruit les préjugés sur les indépendantistes, on a montré qu'on n'était pas bêtes et méchants mais qu'on avait de vraies idées", argumente-t-il. Le parti connaît son électorat et a fait le choix de candidats plus jeunes, autour d'un autre poids lourd de la politique locale. La population a-t-elle changé de voie ? La Polynésie se dirige-t-elle vers l'indépendance ? Pour Oscar Temaru, président du parti, c'est forcément "de bon augure."

Si le Tapura reste influent au fenua, sa politique est en train de s'effriter, face à un parti indépendantiste qui gagne du terrain. Le Tavini confirme qu'il siègera auprès de la NUPES, la Nouvelle union populaire écologique et sociale - la gauche, en d'autres termes.

Les trois nouveaux députés prennent l'avion ce 19 juin, en direction de Paris. Leurs prédécesseurs rendent la main le 21 juin, avant la rentrée parlementaire le 28 juin.