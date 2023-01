Vigilance orange aux australes: les écoles du premier degré fermées à Tubuai et interdiction de prendre la mer

Partager :

En raison des fortes pluies et de vents de plus de 100 km/h, la municipalité de Tubuai aux Australes a décidé de fermer les établissements scolaires du premier degré (maternelle et primaire)

Pas d'école pour les petits aujourd'hui, c'est la décision qu'a prise la municipalité de Tubuai aux Australes. fermeture des classes à tubuai • ©Commune de Tubuai / FB Sur son site la mairie rappelle aussi qu'il est interdit de prendre la mer en raison du mauvais temps, que ce soit pour un simple bain de mer, une balade ou pour la pêche. Météo France indique sur son site que Rimatara devrait aussi être concernée dans les heures à venir: Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies en orange ( vents violents en jaune). Zones concernées :

Début de suivi pour la zone Australes Ouest.

Maintien de suivi pour la zone Australes Centre. Situation et évolutions prévues : Sur le Nord de l'archipel, entre Tubuai et Raivavae, les précipitations ont été régulières durant la nuit, avec des cumuls de 132 litres par mètres carré relevée sur notre station de Tubuai ces dernières 24H. De même à Rurutu, on a approché les seuils de 100 litres par mètre carré. Ces pluies fortes se maintiennent aujourd'hui et vont s'étendre vers Rimatara dans les heures qui viennent. A noter que les vents de Nord à Nord-Nord-Est restent soutenus sur cette région avec des rafales atteignant les 100 kilomètres/heure.

