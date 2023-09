Vitres teintées : ce qui est vraiment autorisé

Le pays a décidé d’autoriser les vitres teintées à l’avant des véhicules neufs, dans la limite des 70% de transmission de lumière visible. Mais attention, seules les vitres fumées sont autorisées. En effet, il est toujours interdit de poser un film teinté sur vos vitres latérales et votre pare-brise avant. Il s'agit d'une régularisation de ce qui se faisait déjà.

Kaline Liénard (MLMG) •

Selon la nouvelle réglementation du code de la route polynésien, aucun film ne doit être posé à l'avant du véhicule. Une inscription apposée sur la voiture certifie que le verre est bien teintée dans la masse, c'est-à-dire que le verre est fumé de sorte à laisser passer la lumière à 70%. « Il y a plus de 20 ans que les vitres sont teintées à 70% à l’avant. Donc ils sont juste venus réglementer quelque chose qui existait déjà. Pour nous, ça ne change rien du tout » pointe Jeffrey Hart, chef d’une entreprise de vitres teintées.

Cette nouvelle réglementation ne serait en fait qu’une régularisation du code de la route :

On voit depuis quelques années des véhicules qui sont produits mondialement et qui sur les vitres latérales avant, ont une teinture...les vitres sont teintées dans la masse. Du coup, il s’agissait de régulariser et de moderniser la réglementation pour permettre à ces véhicules là d’être en conformité avec le code de la route. Lucien Pommiez, directeur des transports terrestres.

Mahana Amaru est directeur commercial chez un concessionnaire de la place où sont vendues chaque année, plus de 7500 voitures. « On a des véhicules qui arrivent déjà teintés. Donc nous, on le propose de cette façon. Mais localement, on peut également faire teinter les vitres à l’arrière, ce n'est pas interdit de rajouter un film. »

Pourquoi il est interdit de teinter ses vitres avant

En revanche le film teinté à l'avant est strictement interdit, car en cas d'accident, il renforce les vitres et empêche la désincarcération rapide des victimes. Cette interdiction est en vigueur depuis 2015. Mais certains ont choisi de passer outre pour mieux se protéger des vols, en témoigne un usager :

L'année dernière, quelqu’un a cassé ma vitre à l’avant mais ils n'ont rien pu prendre dans la voiture, parce-que le film teinté a retenu les morceaux de verre et a blessé le voleur, qui n’a pas pu rentrer dans ma voiture. C’est une des raisons pour laquelle je garde les vitres teintées. Cette semaine, je me suis fait arrêté deux fois par la police, pour me parler des vitres teintées. Je leur ai expliqué mon cas. Ils m’ont dit 'oui, mais il faudra que tu fasses quelque chose, parce-que sinon la prochaine fois on va te verbaliser.' Témoignage anonyme

Le conseil des ministres l’a précisé dans son compte-rendu mercredi : les contrevenants s’exposent à une amende de quatrième classe, soit 16 100 Fcfp.