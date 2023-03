Voile: la Déclaration Unique de Plaisance pour simplifier les démarches de transit en Polynésie

Partager :

Près de 600 voiliers transitent chaque année en Polynésie. Et tous ont pour obligation d’établir une déclaration d’entrée et de sortie auprès de la Police aux frontières et de la douane. Dès le 30 mars, la démarche sera simplifiée, et accessible en ligne.

JL / HY et communiqué •

La DUP ou Déclaration Unique de Plaisance sera mise en place afin de simplifier les démarches qui exigeaient jusqu'ici plusieurs documents à déclarer auprès de différentes administrations régaliennes. Désormais, un formulaire commun sera mis à disposition des plaisanciers et sera disponible aussi en ligne. Embarquement, débarquement de personnes, date de départ, mouvements etc. peuvent y être déclarés facilement. Dès le 30 mars, la démarche sera simplifiée, et accessible en ligne. Le directeur régional des douanes en Polynésie nous en dit plus au micro de Jérôme Lee.

Partager :