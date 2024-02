Vols de scooters à répétition, les sociétés de location à bout de souffle

Lundi 19 février, Hello Scoot, une société de location de scooters électriques, a dénoncé des actes de vandalisme et indiqué qu'elle réduisait, de ce fait, ses horaires ainsi que les zones desservies. Mais ce n'est pas un cas isolé. Les actes de ce type se multiplient en Polynésie. À Papara, Nakama Tahiti est forcée de mettre la clé sous la porte.

Mereini Gamblin •

Alors que les vols de deux-roues sont passés de 357 à 450 entre 2021 et 2023 en Polynésie, les sociétés de location en font aussi les frais. À commencer par Hello Scoot, qui propose des scooters électriques à louer. Le 19 février, l'équipe a publié des photos de ses scooters vandalisés, abandonnés dans la nature et la rivière.

Hello Scoot, forcé de réduire son offre

La fois de trop...depuis le 20 janvier, neuf scooters leur ont été dérobés ainsi que 22 batteries à Taapuna, au-dessus de l'Université, à Carrefour Faaa et Heiri, à l'ancien showroom BMW de Pirae, à Titioro et sur Prince Hinoi. Les pertes s'élèvent à cinq millions cfp pour l'entreprise qui risque de couler emportant avec elle, ses dix salariés embauchés depuis l'ouverture, il y a trois ans.

"Nous avons créé une équipe de 10 personnes, signé des CDI pour des jeunes polynésiens, accueilli des stagiaires de toutes formations, soutenu des associations sportives, d'insertion sociale et de défense de l'environnement. Et surtout, avec cette équipe, nous avons déployé un service de mobilité inédit qui a permis d'économiser plus de 180 tonnes de CO2 à notre Fenua. (...) C'est une équipe qui se lève chaque matin la peur au ventre de voir son outil de travail disparaître dans une rivière ou un quartier loin des lumières" décrit le gérant, amer.

De fait, Hello Scoot a décidé de réduire temporairement ses horaires de service "ainsi que les zones que nous desservons" pour "garantir la sûreté de nos opérations et assurer une expérience sûre et agréable."

Le service sera désormais fermé de 20h à 6h tous les jours. Plusieurs zones sont également fermées. Retrouvez le détail sur leur page Facebook.

De plus en plus de batteries volées

Une enquête est en cours et plusieurs suspects ont d'ores et déjà été interpellés. Ces vols révèlent aussi le nouvel intérêt des voleurs pour les batteries...elles sont ensuite installées sur les vélos par exemple pour les faire gagner en puissance.

En métropole aussi, le fléau grandissant a poussé Lime à retirer ses trotinettes électriques en libre service sur la ville de Paris depuis l'été dernier. "Les batteries étaient soit démontées pour que leurs métaux soient reconditionnés pour être réutilisés", indique Le Parisien. Quid du recyclage de ces batteries au lithium qui est déjà problématique à Tahiti...

Nakama Tahiti va fermer

Certaines sociétés sont épargnées comme Ecocar, qui s'est équipée de balises, ou encore Electric motors à Moorea, qui louent des scooters thermiques et des vélos électriques. Mais les GPS ne suffisent pas toujours.

À Papara, Nakama Tahiti ouvert depuis 2022, a vendu ses derniers scooters samedi. Avec trois millions cfp d'impayés, les quatre associés ont décidé de mettre la clé sous la porte. "L'autre jour j'ai vu un de nos scooters dans le jardin de quelqu'un et je ne pouvais rien faire pour le récupérer. On a tout perdu" confie tristement l'un des cogérants. Des rêves d'entreprenariat envolés même pour la location de voiture, à cause de l'incivisme grandissant notamment aux îles du Vent.