Vous voulez faire construire votre Fare OPH ? Désormais, le délai d'instruction sera divisé par deux

Le Ministère du logement a mis en place une nouvelle procédure pour les demandes de permis de construire et de certification de conformité des fare OPH. Cette initiative, effective à partir du 1er mai 2024, vise à simplifier les démarches pour les demandeurs et à accélérer le traitement des dossiers.

C’est sur ce terrain qu’il a construit son petit cocon familial. Lui, c’est Gustave Tuiho, propriétaire d’un fare OPH depuis 8 ans. Aujourd’hui, il est heureux de posséder sa propre maison et pourtant il se souvient de la longue attente pour l’obtenir: "on a quand même attendu plus de 12 mois. Là où ça a été le plus long, c'est par rapport à l'urbanisme".

On a fait comme tout le monde, on a patienté. Le feu vert pour la construction, on l'a eu au bout de 18 mois Gustave Tuiho, propriétaire de fare OPH

Gustave Tuiho a attendu près de 18 mois entre son dépôt de dossier et la remis de clés de son fare OPH. • ©P.1ère

A Mahina, Chantal Galenon, la ministre des solidarités et du logement à l’origine de la nouvelle procédure, est en pleine visite des résidences OPH en construction. L'objectif de son équipe est de "pouvoir réduire ces délais de traitement au niveau des permis de construire" d'après Mike Ah-tchoy directeur général par intérim de l’OPH. "On s'est donc rapproché de la direction de la construction et de l'aménagement (DCA) qui porte ces fameux permis, sachant que sur les 3000 demandes de permis enregistrées en 2023, un tiers concerne des fare OPH. Il s'agissait de traiter les enquêtes préalables avant le dépôt du permis de construire pour accélérer les choses".

3000 demandes de permis de construire par an

La ministre des solidarités et du logement Minarii Chalenon confirme "faire travailler les deux organismes ensemble permet de fluidifier les dossiers. L'OPH connait bien ses administrés et les dossiers seront facilement transmis, et donc instruits à la DCA".

Au guichet de la direction de la construction et de l'aménagement (DCA), plus de 1000 permis de construire sont jusqu'ici produits par an. • ©P.1ère

En 2023, sur 3300 demandes de permis de construire, 35% concernaient des demandes pour des fare OPH. Du côté de la direction de la construction et de l’aménagement, Elodie Roulet, directrice adjointe admet que "ce n'est pas l'instruction du permis qui est longue. Par contre, de la procédure d'attribution des Fare OPH aux familles jusqu'à la construction sur le terrain, cela prend du temps".

Diviser le temps de l'instruction d'un dossier par deux



Dès le 1er mai, cette nouvelle procédure sera d’abord mise en place sur Tahiti et Moorea. L’objectif étant, à terme, de répandre cette nouvelle organisation à toute la Polynésie. Les délais d'instruction seraient, d'après nos informations, divisés par deux, soit de deux à un an environ.