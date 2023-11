Yvonne Katupa, mémoire du patrimoine maquisien, est décédée

Yvonne Katupa, restauratrice à Nuku Hiva, mais surtout mémoire de la culture et du patrimoine marquisiens, est décédée à l'âge de 85 ans.

LG •

C'était un personnage emblématique de Nuku Hiva, depuis son restaurant de la baie de Hatihe’u, où elle accueillait notamment les touristes depuis plus de 50 ans.

Yvonne Katupa était également maire-déléguée depuis 38 ans, mais surtout la mémoire vivante de la culture et du patrimoine marquisiens.

Elle a travaillé auprès des archéologues, des réalisateurs et des journalistes, toujours pour valoriser les richesses et l'histoire de son île, en particulier le site exceptionnel de Kamuihei et ses pétroglyphes. Elle est aussi à l'origine de la salle patrimoniale ouverte en 2013, qui regroupe des centaines d'objets historiques du quotidien.

Yvonne Katupa est décédée lundi, à l'âge de 85 ans.

Le Matavaa se déroulera sur son île du 16 au 20 décembre prochains, en partie dans une des vallées pour laquelle elle a tant oeuvré.

Polynésie la 1ère adresses ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.