La population a augmenté de 0,4% en Polynésie

277 400... C'est le nombre de personnes qui résident en Polynésie française, selon le dernier bilan de l'ISPF, l'institut de la statistique de la Polynésie française. Soit un accroissement de 0,4%.

Polynésie la 1ère

Le ralentissement de la croissance est dû à la baisse de la natalité et au déficit migratoire. La structure de la population évolue : en effet la part de personnes de 75 ans et plus augmente alors que celle des moins de 20 ans diminue.



Cette mutation est la conséquence de l’allongement constant de la durée de vie, de la baisse de la natalité et des migrations. La migration des personnes de 20 à 24 ans observée en 1998, se confirme en 2018. Elle est probablement expliquée par les poursuites d’études et la recherche d’un premier emploi en France métropolitaine ou à l’étranger



La population de la Polynésie française a augmenté de 48 600 personnes au cours des vingt dernières années, elle était de 228 800 habitants au 31 décembre 1998 contre 277 400 en 2018.