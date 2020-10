Poursuivi pour harcèlement sexuel et moral, Coco Deane sera fixé le 12 novembre

L‘ancien premier adjoint de la mairie d’Arue est soupçonné d’avoir porté atteinte à la dignité de sa subalterne.



TS/MB/CM •

Jeudi 29 octobre, Jacques Deane, ex bras droit de l’ancien maire d’Arue Phillip Schyle, a contesté devant la cour d'appel du tribunal de Papeete sa condamnation il y a un an par le tribunal correctionnel. Il avait été mis en cause pour harcèlement sexuel puis harcèlement moral par la Directrice des Ressources Humaines de la municipalité. La cour d'appel a examiné à nouveau les faits et le procureur de la République a requis les mêmes peines qu’en première instance : un an de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité. La défense a plaidé pour la relaxe au bénéfice du doute.