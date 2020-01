Procès Air Moorea, condamnations confirmées pour 4 prévenus. 3 relaxes

La cour d’appel de Papeete a confirmé ce matin les condamnations pour Freddy Chanseau, Jacques gobin, Stéphane Loisel, Andramamonjisoa Ratzimbasafy et la société Air moorea. Guy Yeung, Jean pierre Tinomano et Didier Quemeneur sont eux relaxés.



David Couanon

La cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement de première instance de Novembre dernier.Les 4 principaux prévenus sont condamnés à 3 ans de prison avec 18 mois de sursis, interdiction d’exercer dans l’aérien et 3 millions de francs d’amende.- Freddy Chanseau, ancien directeur général d’Air Moorea- Jacques Gobin, directeur technique d’Air Moorea- Stéphane Loisel, responsable de l’entretien- Andramamonjisoa Ratzimbasafy, inspecteur de l’aviation civileAucun mandat de dépôt n’ a été délivré contre eux. Il appartiendra au juge des libertés de déterminer la façon dont ils exécuteront leur peine.Relaxe confirmée pour guy yeung ancien directeur de l’aviation civile.La véritable surprise est venue de la relaxe pour Jean-Pierre Tinomano et Didier Quemeneur. 18 mois à 2 ans de prison avaient été requis contre eux lors du procès en appel.Maitre Quinquis, avocat d’Air Moorea et de Freddy Chanseau, compte déposer un recours en cassation.Réaction de Maitre François Quinquis au micro de Stéphane Ratineaud et Hubert Liao :De son coté le président de l’association 987 qui regroupe les familles des victimes s’est dit soulagé par cet arrêté qui confirme les condamnations.Réaction de Nikolaz Fourreau au micro de Stéphane Ratineaud et Hubert Liao :