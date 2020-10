Le procès de l'affaire Sarah nui s'est poursuivi ce vendredi 2 octobre avec l'audition de deux anciennes compagnes du principal prévenu, Tamatoa Alfonsi. La plus impliquée dans le trafic en 2018, Rarahu Pambrun, comparaissait en état de récidive légale.





Procès Sarah Nui 2 : Rarahu Pambrun, ancienne hôtesse de l'air, encourt 20 ans de réclusion

Un engrenage… C’est ainsi que la prévenue décrit son rôle dans l’affaire. Rarahu Pambrun, 42 ans, interpellée en novembre 2018, était séparée de Tamatoa Alfonsi avec qui elle avait eu une fille. C’est pourtant elle qui réceptionnait les mules et les glacières d’ice en provenance du Mexique. Elle répartissait la drogue parmi les revendeurs et récupérait l’argent.Des faits lourds de conséquences selon le juge qui évoque un sac contenant 32 millions de Fcfp. Si la prévenue reconnaît les faits, elle semble ne pas comprendre elle-même pourquoi elle a commis ces actes et affirme qu’elle aimait toujours TamatoaL’ancienne hôtesse de l’air, déjà condamnée en 2010 dans l’affaire ATN pour usage et détention de stupéfiants, est soupçonnée d’avoir collecté une somme de 50 millions Fcfp lors de ce trafic. Les juges tenteront de déterminer si elle a été manipulée, ou si elle a agi en toute conscience, comme la femme du boss.