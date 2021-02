Projet Te Vai Ete : solidarité et dignité

Un an d'attente et de combat pour enfin pouvoir crier victoire. La construction d'un nouveau centre de jour pour accueillir les sans domicile, verra bien le jour. Le Pays vient de mettre à disposition de l'église catholique un terrain. Un lieu essentiel pour les 300 SDF de la capitale.

Polynésie la 1ère (MLSF), Lucile Guichet-Tirao et Hubert Liao •

C'est sur ces 1700 mètres carrés de terrain, situés à Mamao, que sera bientôt édifier le cente Te Vai Ete Api. Le nouveau centre de jour pour sans domicile fixe. Depuis la fermeture de celui de Vaininiore, les SDF se de la capitale se retrouvent derrière le presbytère. Un lieu provisoire pour prendre le café, laver les vêtements et participer à quelques ateliers. "Pous nous, c'est bien car ça ne va pas gêner les personnes qui sont par là",confie Steevens Tuairau, un SDF.

Le futur centre regroupera une unité de restauraiton, un coin santé, des ateliers, mais aussi un pôle formation animé bénévolement. Reste maintenant la construction, qui est à la charge de l'église. Un coût de 142 millions de Fcfp dont un tiers a déjà été reccueilli. "Une fois qu'on aura le permis de construire, on demandera l'aval à l'évêché pour commencer les travaux sans attendre avec la confiance que l'argent rentrera. On n'a pas encore les sous mais si chaque Polynésien nous donne 600 Fcfp, c'est bon, on a 150 millions de Fcfp", explique Père Christophe, responsable de l'accueil Te Vai Ete.