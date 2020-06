L’appel du 18 juin résonne à Punaauia

Le 18 juin 1940 fut un évènement fondateur de la résistance française à l’occupation nazie. En Polynésie aussi on a commémoré l’appel du général De Gaulle. A Punaauia a eu lieu une présentation en vidéo de l’histoire du ralliement des polynésiens à la résistance. Histoire.



1000 tahitiens s’engagent pour rallier la France libre

Le plus important c’est de rappeler que nous avons eu ces grands ainés – Jean-Christophe Shigetomi, passionné d’histoire

vidéo conférence avec Ari Wong Kim, dernier Tamarii Volontaire • ©polynesie.la1ere

appel du 18 juin, réactions

Il y a tout juste 80 ans le général De Gaulle lançait son célèbre appel à la résistance depuis Londres. La France venait de signer sa capitulation face aux armées d’Hitler.Ils seront près d’un millier à répondre à l’appel du général. Parmi eux 300 seront sélectionnés et envoyés pour se battre sur le front européen. Mélangés avec des Calédoniens ils participeront aux combats au Moyen-Orient puis en Italie et enfin en France lors de la libération du pays.Des anciens dont on a honoré la mémoire mercredi soir à la mairie de Punaauia. Jean-Christophe Shigetomi a notamment présenté des portraits de plusieurs Tamarii Volontaires. A 20h ils étaient en connexion avec la France en direct depuis la Normandie avec Ari Wong Kim le dernier survivant du bataillon du Pacifique pour souffler les bougies des 80 ans.Retrouvez des réactions recuillies par Sandro Ly :Les Tamarii Volontaires ne savaient pas ce que c’était que la guerre, ils sont partis pour que les générations de demain n’aient pas à le faire.