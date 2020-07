[MAJ]Cambriolages, 4 hommes arrêtés

Quatre hommes ont été arrêtés lundi 20 juillet à Tipaerui. Ils sont soupçonnés d'avoir participé, ce même jour à un cambriolage en faisant irruption cagoulés dans une maison de Punaauia







DC •

Cambriolage pour stupéfiants

La scène était impressionnante, je me suis crue dans un film de commando, ils ont enjambé, visage couvert, la clôture de ma voisine avec tellement d'agilité et de facilité, pour se retrouver en bande serrée de 3 personnes et disparaître vers l'avant de la maison témoignage d'une voisine

Ma voisine sortit de chez elle par le jardin en me disant : ils ont essayé de forcer ma baie vitrée et il pense qu'il allait trouver son scooter dans ma chambre témoignage d'une voisine

Quatre hommes sont en garde à vue à la gendarmerie.Cagoulés, ils auraient fait irruption dans une maison située au PK 16, à Punaauia, pour saisir des stupéfiants.Les quatre suspects ont ensuite pris la fuite et ont été arrêtés à Tipaerui par les agents de la DSP. Les interpellations se sont déroulées en fin d'après-midi près du collège de Tipaerui.C'est la brigade de recherche de la gendarmerie qui mène l'enquête.[MAJ]Une personne qui a assisté au cambriolage a souhaité apporter son témoignage. La jeune femme était seule avec sa mère quand les individus sont arrivés et ont essayé d'entrer chez une voisine.un quatrième était resté dans la voiture. La jeune femme a alors crié pour alerter le voisinage. S’ensuit un échange verbal venimeux avec les individus qui disent rechercher un scooter voléA l’arrivée d’autres membres de la famille les individus ont fini par s’enfuir. Les gendarmes les ont arrêté 2 heures plus tard.