Découvrez les trois vainqueurs des Doctoriales 2021

Les Doctoriales ont eu lieu à l'université de la Polynésie française les 2 et 3 juin. 41 élèves doctorants ont présenté leur travail. Trois d'entre eux ont été récompensés.

MG avec communiqué •

Deux journées étaient dédiées à la rencontre entre jeunes chercheurs, grand public et professionnels. 41 élèves doctorants ont présenté leur travail à un jury dans des domaines aussi variés que l'énergie, les sciences sociales, la biologie et l'écologie des environnements insulaires tropicaux, les sciences de l’éducation, la linguistique, l'archéologie, l'histoire, etc.

Les futurs docteurs sont formés à l’École Doctorale du Pacifique (EDP), qui les accompagne à la fois en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ces jeunes chercheurs représentent l'avenir de la recherche et de l’innovation au fenua.

©UPF



Trois doctorantes se sont démarquées. Cet accomplissement concrétise plusieurs années de travail, finalement fructueuses.

Je pense qu’on essaie tous de viser ce genre de prix, mais quand on le remporte cela reste une très bonne surprise. Jade Tetohu



Les trois prix, offerts par les partenaires de l’UPF, ont été décernés à :

- Mathilde Maslin pour la meilleure présentation orale (200 000 cfp offerts par EDT-Engie) ;

- Jade Tetohu pour la meilleure perspective de valorisation économique ou culturelle (100 000 cfp offerts le groupe Pacific Beachcomber) ;

- Maëva Goulais pour le meilleur poster (100 000 cfp offerts par la TEP).

Résultats des Doctoriales 2021