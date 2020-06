La fête de l’orange n’aura pas lieu

C’est un rendez-vous incontournable du calendrier, la fête de l’orange de Punaauia. Elle a lieu chaque année en cette période du mois de juin. La covid-19 est passée par là. Elle n’aura pas lieu cette année.



Oranges amères

On ne compte plus les manifestations qui ont dû être décalées ou purement et simplement annulées en raison de l’épidémie.

La montée sur le plateau au sommet du mont Tamanu comme la descente avec les épaules et la nuque entourées d’oranges exigent une préparation physique sans faille et elle n’a pas pu se faire pour cause de confinement.

Le temps qui était imparti pour la préparation d’une vraie fête était trop court - Simplicio Lissant, maire de Punaauia

Perte économique

Cueillette sous restriction

L'annulation de la fête de l'orange c'est aussi une perte économique importante pour les cueilleurs mais pas seulement.Le résultat est là : c'est de manière collégiale que la mairie, les propriétaires et autres associations ont avec regret dû se résoudre à annuler l'événement, une tradition solidement ancrée dans le pays.La cueillette pourra tout de même se faire pour les associations qui préservent le plateau mais. Les associations devront nettoyer derrière elle des pieds d'orangers, histoire d'entretenir la zone.L'association Haururu organisera un unu pour consacrer une zone de restriction de la terre sur le mont Tamanu.