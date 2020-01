Lycée Saint-Joseph : journée portes ouvertes pour 1000 élèves

Le Lycée Saint-Joseph a ouvert ses portes, jeudi 30 janvier, aux élèves de 3e des collèges de Tahiti. Une occasion de découvrir les filières professionnelles que propose l'établissement. Visite guidée de cette école située sur les hauteurs d'Outumaoro...

Polynésie la 1ère (MLSF), Heiata Buluc, Patita Savea et Merlin Venayre •

Ce jeudi, les élèves de 3e des collèges de Tahiti ont visité le lycée Saint-Joseph. L'établissement a ouvert ses portes le temps d'une journée afin de faire découvrir ses différentes filières professionnelles. Pour les jeunes collégiens, il n'est pas facile de savoir quelle formation suivre même s'ils sont certains du métier qu'ils veulent faire plus tard.Le lycée Saint-Joseph propose 16 filières, de la construction à la restauration en passant par l'énergie et le bien-être. Une section esthétique a été ouverte il y a six ans et rencontre un véritable succès auprès des jeunes. "On demande surtout une grande motivation et un petit sens artistique", explique Heihere Reichart, professeure d'esthétique.Depuis deux ans, l'établissement propose également une seconde générale avec option sport et musique. "C'est un très beau lycée (...) On a trois ans pour les former à un métier et à deux diplômes", précise Sylvie Martin, directrice déléguée chargée des formations.