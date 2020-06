Punaauia : un marché du terroir spécial fête des mères

Le marché du terroir spécial fête des mères a ouvert ses portes ce samedi 6 juin, à la mairie de Punaauia. Sur place, des exposants du marché du terroir, mais également des maraichers et des horticulteurs.

La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire(CAPL), en partenariat avec la ville de Punaauia, organise un marché du terroir spécial fête des mères, ce samedi 6 et dimanche 7 juin.Sur place, une trentaine d’exposants avec leurs produits transformés, des produits de la terre aussi, des plantes ornementales et des plantes aromatiques. Une cinquantaine d’horticulteurs y présentent leurs plus beaux spécimens de plantes et fleurs. De quoi gâter les mamans donc... Au cours du weekend, des animations gratuites sont également proposées aux visiteurs pour appendre à marcotter ou encore à fabriquer un Kokedama.Il y avait du monde, ce samedi matin, pour la première journée du marché. Chacun semble y avoir trouvé son bonheur.