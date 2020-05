Une rentrée scolaire pas comme les autres

L’école reprend ce matin mais dans des conditions un peu particulières. Règles barrières à observer dès les transports scolaires, craintes ou soulagement des parents. Ambiance de rentrée.



Retour à l'école

Ramassage scolaire en mode « confiné »

Exceptionnellement on va les prendre quand même et on va prévenir les parents pour le lendemain qu’ils prennent des masques – Vero tarano, convoyeuse de bus

Comme vous voyez on a mis des distances de sécurité avec des banderoles rouge te blanches – Jean -Claude Patiare, chauffeur de bus

Le retour à l’école soulage les parents

Heureusement que la maitresse nous suivait en visio-conférence […]moi toute seule on s’énerve - Tahia maman d’une fille de 7 ans

Une rentrée scolaire un peu particulière

Ce lundi 18 Mai, un certain nombre d’enfants du fenua ont repris le chemin de l’école sur la base du volontariat. Pour l’heure, cette rentrée concerne uniquement les élèves du premier degré, de la section des grands au CM2, jusqu’au lycée. Distanciation sociale, port du masque, respect des mesures barrières, la rentrée est « sportive »Le parcours du combattant commence dès le trajet en bus. Tous les enfants doivent porter un masque dans le bus, mais l’information n’est visiblement pas passée partout. Les chauffeurs font comme ils peuvent pour appliquer les consignes. Ils ne peuvent pas non plus laisser les enfants au bord de la route.Le nombre de place est également limité dans le bus.Regardez ces réactions de chauffeurs de bus :Même si cette rentrée se fait dans des conditions compliquées, pour certains parents c’est un vrai soulagement après 6 semaines passées à remplacer l’enseignant à la maison.Retrouvez les explications de Suliane Favennec :Cette période de transition scolaire doit durer au moins 15 jours. Elle est basée sur le volontariat. Les parents n'ont pas l'obligation de mettre leurs enfants à l'école.