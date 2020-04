Les scolaires ont retrouvé avec plaisir le chemin de l’école. Ils s’adaptent aux règles de distanciation sociale mises en œuvre dans les établissements.

Webmaster •

Retour à l’école dans les îles après un mois de confinement

Après un mois de confinement, les élèves des archipels ont retrouvé le chemin de l’école. C’est le cas par exemple à Kaukura, à Bora Bora et à Ua Pou. A Kaukura, la rentrée des 50 enfants de l'école primaire de l'île s'est faite à petit pas. Une rentrée échelonnée avec douze élèves autorisés par classe pour respecter les mesures barrière. La veille, les deux enseignants de l'école ont aménagé les espaces de travail de manière à ce que les enfants soient suffisamment distanciés. Les classes ont été scindées en deux et chaque groupe suit les cours par demi journées.Aux Marquises les collégiens de Hakahau à Ua Pou ont, eux aussi, repris le chemin des cours. Il n'y avait pas d'obligation mais 50 élèves sur les 150 que compte l'établissement ont préféré retrouver leurs amis plutôt que de rester à la maison. La reprise pour les élèves du premier degré est prévue jeudi.Au collège - lycée Ihitea de Bora-Bora, les 204 élèves étaient plutôt ravis de retrouver les bancs de l'école et les copains. Là aussi les classes ont été scindées en deux et comptent un maximum de quinze enfants. Chaque groupe se présente un jour sur deux et les horaires des récréations ont été décalées afin de respecter les règles de distanciation sociale.