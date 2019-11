Le Rotary Club organise son "Noël pour tous"

Ce samedi 23 novembre, le Rotary Club de Papeete a organisé son 43e "Noël pour tous" en faveur des enfants issus de milieu défavorisé. Des collectes de jouets sont également organisées pour les enfants des îles​.​​​​​​

Polynésie la 1ère (MLSF), Hubert Liao •

Le Rotary Club de Papeete-Tahiti, en partenariat avec les Rotary clubs de Moorea, Taravao Tahiti Iti et du Rotaract, a organise son 43ème "Noël pour tous", ce samedi, dans les jardins de la mairie de Punaauia. Cet évènement est organisé autour d'une grande fête, en faveur des enfants issus de milieu défavorisé.Parmi les activités proposées : attractions gratuites, concours de chants, etc. Les jouets récoltés lors de cette journée seront distribués par le Rotary et le Secours Catholique aux enfants défavorisés. "Cette année, ça été une belle réussite", se félicite Remi Abadie, secrétaire du rotary club et organisateur qui explique que des collectes de jouets sont organisées pour les enfants des îles​.​​​​​​