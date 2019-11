Sapins de Noël : retour au naturel

Noël, c’est déjà dans moins d’un mois et certains ont déjà commencé à décorer. L’incontournable de cette fête, c’est bien sûr le sapin. A Tahiti, on cultive des vrais sapins, coupés spécialement pour Noël. Ce jeudi, c’était la première coupe.

Polynesie la 1ère (MSLF), Lucile Guichet-Tirao, Jérôme Lee •

C’est la première coupe de la saison… A la presqu'île, Taiana Juventin prépare ses commandes de sapins de Noël, pour les livraisons prévues ce week-end. Mais ici, c’est toute l’année que l’on prépare Noël. Taiana chouchoute ses arbres pour qu’ils poussent bien droit et restent en bonne santé pour le jour J.Ici, l’ennemi n°1, c’est le vent chargé d’embruns qui jaunit les branches. Taiana a repris l’exploitation familiale démarrée il y a 20 ans par son père. Longtemps détrôné par les sapins à LED, le sapin naturel fait son grand retour. D’une vingtaine, Taiana est passée à 200 arbres. Tous réservés en 48h.Les sapins seront livrés ce week-end, entre 4.500 et 30.000 Fcfp selon leur taille. Il faut patienter 8 ans pour un sapin de 2 mètres et jusqu’à 15 ans pour les grands de 7 mètres. Celui-ci égayera une école primaire de Papeete la semaine prochaine. Après la coupe, le sapin repartira et pourra ainsi être coupé plusieurs fois, avant d’être replanté dans 20 ans.