NS •

Semaine de l’école maternelle du 10 au 14 février

Du 10 au 14 février se tiendra la semaine l'école maternelle. Depuis 6 ans, cette semaine est l'occasion de renforcer la coopération entre les parents, les professeurs et les enfants. Les parents peuvent ainsi se rendre compte des travaux effectués en maternelle et des réalisations de leur enfant.Le thème choisi cette année : "vivons les mathématiques", l'un des cinq premiers outils pour structurer la pensée. Une matière enseignée spécifiquement par le biais de jeux ludiques et pratiques pour faciliter son apprentissage.Cela peut passer par un jeu de dés pour connaître les nombres et concevoir les quantités, un jeu de formes pour manipuler et se familiariser avec les notions de géométrie, ou encore des outils informatiques pour permettre encore plus d’exercices ou de jeux et captiver les élèves.Leurs parents pourront s’en rendre compte la semaine prochaine.