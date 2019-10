Sensibilisation aux règles de sécurité pour les plus jeunes

© Haut-Commissariat

© Haut-Commissariat

© Haut-Commissariat

Tous les acteurs de la sécurité des services de l’Etat, du Pays et des communes se sont réunis, ce mercredi 09 octobre, sur la place Vaiete, à Papeete, pour les Rencontres de la sécurité.Selon le Haut-commissariat, plus de 700 élèves de six écoles primaires et d’un CJA sont venus assister aux différentes animations axées sur les messages de prévention routière, notamment un nouveau spectacle de marionnettes « Tao et Tiaporo », le simulateur de choc frontal de la Direction des transports terrestres, une piste cyclable et des démonstrations de désincarcération.Les jeunes visiteurs ont également participé aux différents ateliers et ont pu poser leurs questions aux sapeurs-pompiers, aux agents de la protection civile, aux pilotes des hélicoptères de la flotille 35F, aux personnels du JRCC Tahiti et de l’action de l’Etat en mer ainsi que du RSMA.Le Haut-Commissaire, Dominique Sorain, présent à cette manifestation a salué l'action quotidienne de tous les services pour assurer la tranquillité publique et la sécurité de la population. Il a également souligné l’importance du travail de sensibilisation et de prévention qui est fait auprès du jeune public, notamment en matière de sécurité routière. En effet, les enfants sont des vecteurs efficaces pour relayer les messages de prévention auprès de leurs parents et de leur famille.