Tahiti Digital Festival : les jeunes à la découverte des technologies de demain

Reportage

Réservé au professionnel les deux premières jours, durant lesquels ont participé la fine fleur des entreprises technologiques de Polynésie et de Calédonie, le Tahiti Digital Festival a ouvert ses portes à la jeunesse. Ce vendredi, ce sont les lycéens et étudiants en BTS qui ont pu découvrir les technologies présentées au festival.Des technologies qui intéressent beaucoup les adolescents même s'ils n'en font pas toujours l'usage attendu. "Ils sont malins (...) Je suis juste venu voir ce qui se passait pour être sûr qu'ils utilisaient bien l'écran", confie, quelque peu inquiet, Arnaud Kressman, membre de l'organisation du festival. D'autres jeunes sont plus studieux et profitent de la présence des professionnels sur place. Car cet évènement est aussi "pour les sensibiliser aux technologies de demain. Ce sont les cadres de demain, qu'ils puissent entrer en contact avec les professionnels car nous sommes aussi dans une recherche de stages et de partenaires", explique Nadia Chabbert, enseignante BTS économie et gestion.Aujourd'hui, les technologies sont partout même dans une discipline traditionnelle comme le reo tahiti. A l'image de la start-up de Heiura Ita Itae, créatrice de speak tahiti, qui propose des cours par ordinateur. "Je n'ai pas de prétention avec cette start-up, je me suis juste dit : qu'est-ce que je pourrais faire pour cette langue que j'aime ? Pourquoi pas un peu de digital, d'immersion, des séjours linguistiques".