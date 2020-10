Tahiti women's forum : l'entrepreunariat au féminin mis à l'honneur

Le Tahiti women's forum s'est ouvert, ce mardi 13 octobre, à l'intercontinental Tahiti. L'association Tahiti women's forum a pour but de mettre en valeur l'engagement des femmes cheffes d'entreprise au fenua et dans le Pacifique insulaire mais aussi leur engagement sociétal, hors de leurs familles.

Polynésie la 1ère (MLSF), Marie-Christine Depaepe •

Débat au coeur de l'actualité

L'entrepreunariat au féminin est une réalité en Polynésie française : un chef d'entreprise sur trois est une femme et plus de la moitié des entreprises créées en 2018 l'ont été par des femmes. Deux temps forts vont rythmer ce 4e Tahiti women's forum. Une conférence économique tout d'abord sur le thème "Entrepreunariat au féminin et progrès inclusif" : miser sur le progrès inclusif, c'est lutter contre l'exclusion et, plus encore, investir dans l'insertion. En incluant dans le développement économique, les personnes éloignées de l'emploi, les porteurs de handicap ou encore les jeunes en situation de décrochage scolaire. Il s'agit aussi de défendre l'égalité des genres.La conférence économique sera animèe par trois experts locaux. Une entrepreunese et business developpement manager, un consultant en innovation sociale et un administrateur du club d'entreprises FACE pour Fondation Agir Contre l'Exclusion. Les débats permettront de dégager une série de recommandations immédiatememt opérationnelles.Deuxième temps fort de la journée : une table ronde sur "La résilience, levier indispensable du progrès". Cinq experts locaux vont intervenir sur ce thème. Ils ou elles sont chefs d'entreprise, formateurs, consultants en management ou encore coachs de vie. On parlera résilience individuelle mais surtout résilience économique des Territoires. Le débat est au coeur de l'actualité autour de cette question de fond. Comment un Pays de la Région comme la Polynésie avec des contraintes géographiques et économiques fortes, peut valoriser ses potentialités pour élaborer des stratégies de résilience comprendre de rebond face à la crise sanitaire mondiale ou encore face aux aléas du changement climatique? Et comment anticiper durablement une prochaine crise?Les ministères de l'Economie et de la Famille, des acteurs sociaux-économiques de l'Etat et du Pays comme l'AFD, la CCISM, la CPME et l'ADIE participent également au forum. L'association Tahiti women's forum fondée et présidée par Aline Bessières dispose d'un réseau professionnel important sur les problèmatiques féminines dans la Région. Il comprend outre la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Hawaii.