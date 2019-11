Des chips locales craquantes à croquer

C'est une initiative locale et une création de produits 100% made in Fenua. Une jeune entreprise de la presqu'île se lance dans la fabrication de chips. Reportage.







Polynésie la 1ère (MLSF), Stéphane Ratinaud et Nicolas Suire •

Une initiative originale et craquante du côté de Taravao... Une entreprise s'est lancée dans la fabrication de chips avec des produits locaux : tarots, uru ou encore des carottes des îles des Australes. Mais aussi des fruits sechés du pays. Au lieu d'importer tous ces produits, une jeune chef d'entreprise a décidé de fabriquer 100% fenua. Une aventure qui a commencé il y a 18 mois.Recherche et innovation, la gamme des produits proposée par cette entreprise ne cesse de se développer. Elle respecte aussi les saisons des fruits et légumes.