Titioro, distribution de masques pour les plus modestes

Elan de solidarité : l’une des conséquences de la crise sanitaire actuelle

Entre l'achat des gels et des masques, le budget covid peut représenter une somme conséquente pour les familles. Les collectivités et les associations se mobilisent pour équiper les plus défavorisées, à l'exemple de cette opération aujourd'hui au cours de laquelle, à Papeete donc.Une opération menée par l'association FACE, Fondation Agir contre l'Exclusion, qui regroupe 19 grandes entreprises polynésiennes.Ecoutez Matahi Brothers, membre de la fondation, qui explique à Lucile Guichet-Tirao et Hiro Terorotua en quoi consiste l'opération.