Un élève sur cinq a repris les cours dans des classes aménagées où la distanciation sociale pose un véritable casse-tête aux établissements.



Tournée d’inspection des écoles à l’issue de la rentrée post confinement

Dans le cadre de la réouverture progressive des écoles et établissements scolaires, la ministre de l'Education de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, accompagnée du Directeur général de la direction générale de l’éducation et des enseignements, Thierry Delmas et du Secrétaire général du Vice-Rectorat, Stéphane Le Ray, ont effectué une série de visites mardi 19 mai dans différentes écoles publiques et privées de la zone urbaine de Papeete.Cette tournée d’inspection fait suite à la timide rentrée des élèves lundi. Seuls 20% des enfants scolarisés dans les 120 établissement de Tahiti et Moorea ont rejoint leurs salles de classe.