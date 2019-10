A l’approche de la Toussaint, les cimetières s’animent et les familles embellissent les tombes.



SR / HYK / CM •

A la Toussaint, souvenir et respect pour les défunts

Les catholiques du monde entier s'apprêtent à rendre hommage à leurs défunts et à honorer les saints, connus ou inconnus. La Toussaint est précédée par la commémoration des fidèles défunts. Cette célébration est apparue au VIIIe siècle et se perpétue depuis lors. A deux jours de la Toussaint, les cimetières s'animent et les familles viennent entretenir les tombes et transmettre le respect du souvenir de leurs chers disparus aux plus jeunes. La peinture et le sable blanc sont de sortie en attendant le temps du recueillement, des prières et de l’illumination des tombes.