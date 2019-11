Les trois agresseurs présumés de la livreuse de pizza dorment en prison

Les agresseurs présumés ont été jugés, mardi 12 novembre, en comparution immédiate. Ils ont tous été condamnés à des peines allant de un à trois ans de prison ferme.

Les responsables de l’agression de la livreuse de pizza, samedi 9 novembre , dorment désormais en prison. Mardi, ils étaient jugés en comparution immédiate. Le "cerveau" de la bande a été condamné aux plus lourdes peines : quatre ans de prison dont un an avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve. Les deux autres ont écopé de deux ans et un an de prison ferme avec mise à l’épreuve. Tous les trois ont été placés en mandat de dépôt.Les jeunes hommes ont tous reconnus les faits mais n’ont laissé paraître aucune émotion et aucun remord concernant la violence de leurs actes. Quant à la raison de cette casse, ils n'ont apporté aucune précision à la barre. Selon le procureur, "ce n’est pas le vol de l’état de la nécessité mais le vol d’une opportunité liée à une certaine oisiveté". De son côté, Maître Marie Eftimie-Spitz, l’avocate de la partie civile, ne trouve pas d’excuse aux auteurs présumés de cette agression.