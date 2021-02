Tuberculose à Faa'a : des élèves de trois écoles se font dépister

ET/IR •

Aujourd'hui, des élèves des écoles maternelles de Heiri et Farahei et de l'école élémentaire de Vaiaha ont passé une radiographie des poumons.

C'est la 2e étape du plan d'action de la Direction générale de l'éducation et des enseignements face aux cas de tuberculose détectés dans ces trois écoles, où une enquête a été ouverte. La personne qui a été en contact avec les élèves et le personnel des établissements a contracté la tuberculose pulmonaire. Une maladie infectieuse provoquée par une bactérie et qui se transmet par voie aérienne.

Une des 3 écoles de Faa'a dont certains enfants ont été se faire dépister de la tuberculose. • ©Polynésie 1ere

Beaucoup de parents d'élèves s'inquiètent légitimement. Le corps enseignant est là pour les rassurer. "Les dix parents que nous avons contactés hier sont au courant et ont pris les choses en main", déclare Manutahi Amaru, directeur par intérim de l'école Vaiaha. "Il faut être très rassurant, la tuberculose est une pathologie qu'on rencontre fréquemment ici, donc c'est vraiment bien organisé et borné au niveau de la Santé", explique Ines d'Auzac De Lamartinie, infirmière conseillère technique de la DGEE.

Problème : cette forme de tuberculose évolue lentement. Du coup, le malade peut déjà être contagieux avant d'avoir les symptômes. Mais un simple traitement antibiotique permet une guérison complète.