Une enquête pour mieux connaître les conditions de vie des étudiants

La condition étudiante est-elle satisfaisante en Polynésie ? De plus en plus nombreux, ils sont aussi beaucoup à rencontrer des difficultés pour financer leurs études ou se loger. Une enquête est lancée pour mettre en lumière leur situation précaire, et trouver des solutions.

ET/H.Tahiata •

"Quelles sont les conditions de vie des étudiants post bac en Polynésie ?". C’est le thème de cette enquête qui a débuté hier. Du 4 au 31 octobre, près de 4 500 les étudiants auront la possibilité de partager les soucis auxquels ils sont confrontés lors de leurs études. Cette enquête est un projet réalisé par l’association Avenir Étudiants en partenariat avec la DPDJ, l’Institut de la Statistique en Polynésie Française, la DGEE et l’UPF. Les résultats devraient être connus au 1er semestre de l’année prochaine. Cette enquête est en ligne, parfaitement anonyme, et porte sur des thématiques majeures : situation individuelle, projet professionnel, logement, budget, bien-être et mode de vie. Enquête étudiants Selon Léonard Puputauki junior, coordinateur de projet pour l'association Avenir Etudiants, "la vie étudiante en Polynésie a évolué depuis l'installation de l'université. A l'époque, il y avait 1 000 étudiants, aujourd'hui plus de 3 500. Ainsi, la bibliothèque universitaire est inadaptée à présent, un projet d'agrandissement de l'espace est prévu". Pour lui, leurs besoins ont beaucoup changé : Ecoutez-le, il était au micro ce matin d'Ibrahim Ahmed Azi : Léonard Puputauki junior ©polynesie

