Une tentative d’adoption illégale, débat autour du fa'a'mu

L’affaire a lieu entre un couple d’hommes désireux d’adopter une petite fille polynésienne et une femme enceinte. Les deux protagonistes auraient échangé au sujet de l’adoption en ne passant par aucune institution. L’enfant a été adopté par le couple début novembre et lorsqu’il a voulu être déclaré par ses nouveaux parents, les services sociaux leur sont tombés dessus. Des accusations de faux certificats administratifs.. A la barre, Le prévenu tente de clarifié la situation: ""on ne vient pas pour kidnapper mais pour adopter un enfant"

Même si cette pratique peut faire écho au traditionnel fa'a'mu Polynésien, qui émane d’une volonté ancestrale de « créer un lien entre deux familles » et de "régler" les conflits, elle est aujourd'hui interdite.

" La fa'a'mu était une manière de ne pas se faire la guerre ou bien de renforcer les liens familiaux au seins d'une même famille quand une personne ne peux pas avoir d'enfants." Nous explique l'anthropologue Simone Grand.

Une seule façon de pouvoir adopter

En polynésie, la DSFE ( Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité) reste la seule façon légale d’adopter un enfant. La direction S’occupe de gérer les nourrissons à la naissance et d’évaluer la nature et les ressources des futurs parents adoptifs.



Il est impératif de vérifié qu’aucune pression mentale, physique ou financière n’est exercé entre les deux parents.

Ce cas ne figure n’a en outre rien à voir avec l’essence même du fa'a'mu, car le but de l’adoption ne répond pas à créer un lien particulier entre la mère porteuse et les futurs parents.

