Université : les majors de promotion récompensés

Ce mardi 15 décembre, le président de l'université de Polynésie française, Patrick Capolsini, a remis les attestations aux majors de promotion 2020.

Polynésie la 1ère (MLSF), Mirko Vanfau •

Chaque année, l’université de Polynésie française récompense celles et ceux dont le travail, la motivation et la rigueur ont été́ les plus remarquables. Dans chaque filière, l’excellence est ainsi mise à l’honneur lors d’une cérémonie de parrainage, soutenue par de nombreux partenaires locaux qui s’engagent, depuis des années, auprès de la jeunesse la plus prometteuse pour lui offrir une chance de continuer des études ou de démarrer une vie professionnelle dans les meilleures conditions. Malgré́ la situation sanitaire, 2020 renouvelle cette tradition...Ce mardi matin, donc, le président de l'université de Polynésie française, Patrick Capolsini, a remis les attestations aux majors de promotion 2020. "Ils reçoivent un chèque de 100 000 Fcfp de chacun de leur parrain. Ce chèque les aide à continuer leurs études ou à s'installer (...) Il y a un certain nombre qui souhaite continuer les études, aujourd'hui cinq sont partis en Métropole, d'autres conitnuent ici en master, quelques-uns ont repris une activité professionnelle. C'est assez varié mais globalement il y a beaucoup de poursuite d'études", explique le président de l'UPF.