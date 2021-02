Vaimataarii et Xavier consacrent leur vie à Dieu et aux autres

Le 2 février est la journée mondiale de la vie consacrée. Une expression qui recouvre ces femmes et ces hommes qui dévouent leur vie à Dieu mais aussi aux autres. Vaimataarii et Xavier ont trouvé leur voie.

ET/NS •

La journée de la vie consacrée a lieu tous les 2 février depuis 1997, suite à la volonté du Pape Jean-Paul II. Cette journée a une importance particulière pour toute personne qui, inspirée par le don du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher dans ses pas.

Concilier spiritualité et utilité, la vocation de Xavier Frogier. • ©Polynésie 1ère

C’est le cas de Vaimataarii, qui a hésité 9 ans avant de se décider à vouer sa vie à Dieu. Directrice du foyer de discernement vocationnel, établissement dont le but est de répondre au questionnement spirituel de jeunes femmes, auparavant elle s’imaginait épouse et mère. « Autant j’ai su ce que pouvait être d’aimer un homme, autant je me suis dit ce que le seigneur me propose est plus fort et plus beau encore », précise-t-elle.

Pour Vaimataarii, l'amour de Dieu est plus fort que tout. • ©Polynésie 1ère

Trouver sa voie et se sentir utile, tel est le but de ces gens dont la vie est désormais consacrée. C’est le cas de Xavier Frogier. A 21 ans, il rejoint les frères de l’instruction de Ploërmel. 26 ans plus tard, il se tient à la disposition des jeunes hommes de son établissement. La plupart s’entretiennent avec lui pour leurs études ou pour des problèmes personnels. Etre parmi eux l’a « vraiment aidé dans ma recherche de ma voie, de ma vocation…m’a amené une inquiétude vocationnelle, et cette inquiétude s’est dissipée au fur et à mesure », explique-t-il.

A l'écoute des jeunes. • ©Polynésie 1ère

Les exemples de Vaimataarii et Xavier attirent parfois certains jeunes à suivre leur voie.