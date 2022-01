Vigilance rouge : fermeture des écoles vendredi 14 janvier aux Îles du Vent et Îles Sous Le Vent

Compte tenu du passage en vigilance rouge, toutes les écoles des Îles du Vent et des Îles Sous le Vent seront fermées ce vendredi 14 janvier.

LGT avec communiqué •

Dans un communiqué, la Présidence annonce qu'en concertation avec le Haut-commissariat et compte tenu du passage en vigilance rouge des îles sous le vent et des îles du vent, les écoles, collèges et lycées de l’enseignement public et privé de ces archipels n’accueilleront pas les élèves externes et demi-pensionnaires le vendredi 14 janvier, afin de limiter les déplacements. Les internes continueront d’être accueillis dans les établissements scolaires.

La vigilance rouge signifie qu'une vigilance absolue s'impose. Un regain de pluie est attendu en cet fin d'après-midi, accompagné de rafales de vent de Nord-Ouest de l’ordre de 80 km/h voire 100 km/h localement. Associée à ces phénomènes, une mer forte avec des creux de 3 mètres s’établit également sur la Société.